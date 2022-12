Il sondaggio che affossa la sinistra | il centrodestra vola | Pd e M5S tracollano

...3% nel consuetoSwg del tg de La7 del lunedì sera. M5S fermo al 16,9%. Nuovo tonfo del Pd al 15,8%. Azione Italia Italia Viva sale all'8,1% tallonata dalla Legatorna a crescere al 7,8%.... tiktoker di successo, catapultato per strada a Milano per unironico (dall'esito devastante) su Rai2, con tanto di telecomando e tutorial per spiegare"Rai2 è quella subito dopo Rai1". ...Come andrebbero le elezioni se si votasse oggi A rispondere a tale domanda ci pensa il sondaggio di Swg realizzato per il Tg di La7 condotto da ...Dopo la lite con il ct cala il gradimento fra i tifosi: CR7 rischia l’esclusione mentre l’Al Nassr lo copre d’oro ...