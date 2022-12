Il riposo dopo le fatiche del Mondiale

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 5 dicembre 2022) per i calciatori che hanno disputato ilin Qatar. L'edizione odierna della GdS scrive della scelta di Spalletti: "Il Ilapoli ha deciso di non forzare il ritorno dei propri atleti impegnati in Qatar. Oggi c’è ancora Kim in campo ma anche gli altri già usciti avranno almeno 10 giorni diassoluto. Saranno convocati intorno a metà dicembre e Spalletti non li farà giocare nelle amichevoli".