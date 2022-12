Il piano per costruire l’alternativa al bipopulismo ancora non c’è e non si capisce bene perché

(Di lunedì 5 dicembre 2022) A un certo punto del nostro Festival di fine novembre, mentre Carlo Calenda spiegava che dall’alleanza elettorale del 25 settembre scorso si passerà entro la fine dell’anno alla federazione tra Azione e Italia Viva, in attesa della fondazione di un nuovo partito unitario in vista delle elezioni europee del 2024, dal pubblico del Teatro Parenti di Milano si è alzata una voce: «Fate presto». Non mi pare che Azione e Italia viva stiano facendo presto, semmai stanno facendo con calma, con prudenza, forse con eccessiva circospezione. Magari hanno ragione Calenda e Renzi e non lo spettatore di Linkiesta Festival, che io ho applaudito con convinzione,i partiti sono organizzazioni novecentesche, anche questi di nuovo conio, e le loro liturgie hanno tempistiche e modalità più complesse di quelle necessarie a scrivere un tweet o a farsi sentire in un teatro. Ma c’è un ...

Il Manifesto

