Il papà di Antonella contro Micol | Clizia Incorvaia | “Ignoranza brutta bestia”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Grande polemica tra i fan e il pubblico del Grande Fratello Vip 7 per via di alcune frasi di Stefano Fiordelisi, ildi. L’uomo si è rivoltosemplicemente per il fatto che lei ha parlato della relazione che ha avuto con Edoardo Donnamaria, l’attuale fidanzato di sua figlia. Parole dure quelle dell’uomo che non sono passate affatto inosservate ma che poi sono state cancellate dai social. Parole però a cui ha voluto rispondere, la sorella di. GF Vip 7,difende la sorelladalle parole deldiFiordelisi Sui suoi social,ha voluto fare alcune considerazioni. La ...

IldiFiordelisi , Stefano, torna a far discutere e questa volta per via di alcune parole che avrebbe detto contro Micol Incorvaia e non solo. A causare questa nuova guerra fredda che ...Questo è quello che conta davvero! Dire a una persona che è limitata mentalmente equivale a chiamare uno buscetta (come Clizia fece anni fa e fu squalificata)', ha scritto ildi...