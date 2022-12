Il mondo dell' auto davanti al bivio per officine e concessionarie

Leggi su panorama

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Meno importanza per le caratteristiche tecniche e più per i costi d’esercizio, la rivoluzionee reti di vendita e le nuove professioni. Ilmobile, tra crisi economica, svolta green e caro benzina si trovaad una vera e propria svolta epocale. Ne parliamo con Roberto Scarabel, presidente di AsCon, l’Associazione dei consorzi concessionariveicoli. Quale sarà il ruolo dei concessionari con la trasformazionee reti di vendita, che prevedono l’uso estesoe piattaforme online? «Il concessionario dovrà trasformarsi in un consulentea mobilità sfruttando il passaggio dalla proprietà di un’al possesso attraverso formule finanziarie di leasing, noleggio e ...