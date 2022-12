Il ministro Urso | “L’elettrica è ancora un bene di lusso | pronti nuovi incentivi Contributi anche per le colonnine”

Ildelle Imprese e del made in Italy Adolfo, rispondendo nei giorni scorsi a un'interrogazione parlamentare, ha annunciato la messa in liquidazione per eccessivo indebitamento, ......e altri paesi come l'Italia, non soltanto l'Italia anche la Francia e altri Paesi europei che non hanno queste risorse nazionali", averte ilAdolfo, ospite di Omnibus su La7. "Ci ...Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy: "La nostra è una destra che non considera i cittadini evasori potenziali ma li considera degli elementi produttivi del nostro sistema sociale" ...Il segretario territoriale della Ugl di Catania, Giovanni Musumeci, alla presenza del senatore Salvo Pogliese, ha incontrato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presente nei gi ...