Il maltempo rovinerà il ponte dell' Immacolata

Leggi su agi

(Di lunedì 5 dicembre 2022) AGI - Prima settimana di dicembre che si apre con un flusso di correnti umide sulla nostra Penisola. Queste porteranno nel corso dei prossimi giorni tempo instabile con molte nuvole e piogge sparse soprattutto sulle regioni del Centro. Nel corso delpoi, stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, ecco un nuovo peggioramento interessare l'Italia ed in particolare le regioni del Centro-Nord con neve abbondante sulle Alpi. Clima relativamente mite per i prossimi giorni mentre dal weekend potrebbe arrivare aria più fredda. Previsioni meteo per oggi: al nord Giornata all'insegna del tempo instabile soprattutto sui settori centro-orientali con molte nuvole e piogge diffuse. Fenomeni più intensi sul Triveneto. Neve oltre i 1000-1600 metri su Alpi e Appennino settentrionale. Graduale esaurimento dei ...