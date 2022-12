Il Foglio

... anche sopra i 70 anni, e risorse umane non adatte a esigenze di specifici reparti ospedalieri...attività lavorativa senza l'adeguata formazione sulla tutela della sicurezza nei luoghi di. ...Un'affermazione pervasa di amarezza che suonauna richiesta di azzeramento degli stereotipi che da sempre etichettano, e giustificano, la qualità deldi un professionista in base al suo ... Il lavoro come invenzione e divertimento L’immigrazione in Italia andrebbe, una volta per tutte, affrontata con realismo pensando al bene comune, senza correre dietro ad immagini distorte o allarmistiche, per non parlare di espressioni e giu ...Tempo di Pasqua; tempo di vacanze , per pochi ; di lavoro e sacrificio quotidiano , per molti ... per realizzare canzoni raffinate come : “ Messico e nuvole”, “ Ragazzo padre” (riflessione sulla ...