Il governo attacca Banca d’Italia dopo le critiche alla manovra Fazzolari | “Esprime la visione delle banche”

Il Fatto Quotidiano

... abbiamo visto lo spread a i livelli dei momenti migliori delDraghi, non c'è stato uno ... Una smentita esplicita Fazzolarianche il leader del M5s Giuseppe Conte quando gli viene ...... "dove però decide tutto il datore di lavoro, nulla è contrattato",Stefano Boero della ... In estate in 160 hanno scritto alDraghi, chiedendo "pari diritti rispetto ai colleghi ... Anche la Banca d’Italia boccia la manovra Il governo la attacca Per il sottosegretario all'Attuazione del programma Fazzolari e braccio destro di Meloni le critiche sono "un buon segno" e snobba quelle della banca centrale verbalizzate in Parlamento. Il ministro T ...“L’attacco del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari a Banca d’Italia sul contante è manifestamente infondato nel merito e inaudito sotto il profilo politico e istituzionale. Anche ...