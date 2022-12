Il film è un piccolo cult Lgbtq+ uscito nel 2018

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Stasera in tv su Rai 2 – alle 21.20 – c’è una storia di coraggio e libertà raccontata in chiave adolescenziale: Tuo, Simon. Protagonista è Simon Spier (Nick Robinson) un adolescente insicuro che si rifugia nella corrispondenza online pur di non rivelare la propria omosessualità. Il, uscita nel, è diretto da Greg Berlanti, già regista di alcune tra le serie più amate degli ultimi vent’anni: Dawson’s Creek, Everwood, Brothers & Sisters – Segreti di famiglia, Eli Stone, Arrow, The Flash, Supergirl e Batman & Lois. Nick Robinson nel“Tuo, Simon” guarda le foto ...

