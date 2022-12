Il drone ucraino che colpisce il bunker nucleare russo

Avvenire

2022 - 12 - 05 09:35:49su base aerea russa, danneggiati due bombardieri Unha colpito ...in 24 ore Le forze russe hanno lanciato sette missili e 32 raid aerei sul territorionelle ...L'attacco con ilnella base aerea russa di Engels, nella regione di Saratov, segue l'esplosione di un'autocisterna carica di carburante avvenuta sempre oggi in un aeroporto vicino alla città di Ryazan, a sudest ... Raid su tutta l'Ucraina, un razzo in Moldavia. Esplosioni in Russia, «drone» Un drone operato dai militari ucraini si sarebbe spinto fino all'aeroporto di Engels, nella regione di Saratov a 600 chilometri dal confine ucraino, danneggiando due bombardieri strategici russi Tu-95 ...Da due settimane non si registravano attacchi missilistici russi sulle infrastrutture ucraine. Questo non perché sono finiti i missili (spero che ormai abbiamo tutti superato questa fase) ma molto più ...