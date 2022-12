Il consiglio regionale della Campania al fianco del credito cooperativo

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti“I capigruppo delhanno approvato un ordine del giorno in merito al ruolo peculiare nella promozione dello sviluppo locale delle banche diquali istituti finanziari di prossimità territoriale ispirati a principi e valori mutualistici. A tutte le forze politiche va il nostro ringraziamento per questa iniziativa che va nella direzione del sostegno al territorio campano, al tessuto economico e a tutti i cittadini. La delibera è stata assunta dalcon voto unanime su proposta di tutti i capigruppo“. Lo ha dichiarato il presidenteFederazione delle Banche di comunitàCalabria Amedeo Manzo a seguito ...

Agenzia ANSA

'Come da regolamento, due mesi fa, l'interpellanza è stata inserita all'ordine del giorno del primoutile. Ma da allora, per due volte di seguito, la discussione è stata rinviata -...... il presidente deldi amministrazione della cooperativa per aver omesso di verificare il ...per aver fornito servizi sanitari diversi da quelli appaltati dall'Azienda Sanitaria, ... Consiglio regionale, aula multimediale intitolata a Santangelo Sempre su iniziativa del vicepresidente Imprudente nel giugno scorso il Consiglio regionale aveva approvato uno stanziamento straordinario 200.000 euro a favore del CRUA, al fine di proseguire nel ...dall’inviato a Tirana – Il primo in assoluto nella regione, dopo una serie di summit tutti ospitati ... e i leader delle istituzioni comunitarie (i presidenti del Consiglio Ue, Charles Michel, e della ...