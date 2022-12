Il calcio da videogioco di Son Heung-min

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Avesse visto giocare Son-min, George Best non l’avrebbe descritto come descrisse David Beckham: “Non usa il sinistro, non sa colpire di testa, non sa fare un contrasto e non segna molti gol. Ma a parte questo è un buon giocatore”. Parecchio ingeneroso come giudizio, ma non poteva essere diversamente. La maglia numero 7 del Manchester United George Best la sentiva propria e l’avrebbe voluta sempre su schiene di giocatori a sua immagine e somiglianza, o per talento (Cristiano Ronaldo) o per indole (Paul Ince) o per ambo le cose (Eric Cantona). David Beckham era solo troppo di buone maniere, troppo fighetto, coi capelli troppo curati per uno come lui. Nemmeno Son-min, probabilmente avrebbe entusiasmato George Best, però il coreano il sinistro lo usa, sa colpire di testa, sa fare i contrasti e segna molti gol. Eppure spesso è ancora considerato ...