IFO | inaugurate 2 nuovi pet ct digitali per diagnosi di precisione e riduzione dei tempi di attesa Alessio D' Amato | ' Potenziare la sanità

ilmessaggero.it

'Siamo riusciti in tempi molto ragionevoli a sostituire la PET - CT mobile - evidenzia Marina Cerimele, Direttore Generale- e acquisire ben 2 macchine di elevata eccellenza tecnologica. Un ...'Siamo riusciti in tempi molto ragionevoli a sostituire la PET - CT mobile - evidenzia Marina Cerimele, Direttore Generale- e acquisire ben 2 macchine di elevata eccellenza tecnologica. Un ... IFO: inaugurate 2 nuove pet ct digitali per diagnosi di precisione, riduzione dei tempi di attesa Si amplia ed arricchisce il parco tecnologico umanizzando gli ambienti che ospitano gli strumenti IFO: INAUGURATE 2 NUOVE PET CT DIGITALI PER DIAGNOSI DI PRECISIONE, RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA, E ...