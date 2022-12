Icone perdenti

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Certe sconfitte possono essere più epiche di alcune vittorie; possono generare un “cronosisma” alla Kurt Vonnegut, un evento, cioè, che fa arretrare il tempo di dieci anni. La carica dell’insuccesso non si stempera nella cronaca, non diviene fatto da annuario, si dilata fino a trasformarsi in mito fondativo, collante di una comunità. La sua dimensione non si colloca in ciò che è stato, ma in ciò che avrebbe potuto, o dovuto, essere. Ed è lì che continua a vivere senza mai trovare pace. STEADY PAYWALL La sconfitta nel calcio è molto più del contrario della vittoria. Perché se il successo viene raccontato come orgasmo collettivo, la disfatta è spesso un fatto individuale, un generatore di solitudini tutte diverse eppure tutte così uguali. Trovarsi faccia a faccia con un fallimento è simile a dover gestire un lutto. Il dolore può essere lasciato andare solo dopo averlo accettato ...