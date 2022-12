I Vipponi parlano di Nikita Pelizon e Luca Onestini | ‘Amore o gioco?’

Grande Fratello

... non mettiamo in mezzo altri - poi parlando con Oriana dice - quandodi ship non vuol dire ... Io mi rendo conto di tutto non voglio niente' 22.03 Saluto aie clip sul ritorno in casa dei ...LA RELAZIONE TRA ANTONINO E ORIANA Signorini riavvolge il nastro della relazione tra i due... Oriana dice a Signorini che non sida due giorni, lei si è allontanata perché Antonino ha ... Differenza generazionale: l'opinione di Patrizia Rossetti - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Antonella Fiordelisi e Patrizia Rossetti parlano di Micol Incorvaia, ma lei ascolta tutto: ecco cosa è accaduto.Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...