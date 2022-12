I Tre Moschettieri - D’Artagnan | Eva Green | Louis Garrell e Vincent Cassel nel trailer italiano

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Evasono le star di I Tre- D'Artagnan, adattamento in due parti del classico di Dumas di cui sono stati svelati poster e. Il capolavoro della letteratura francese, I tredi Alexandre Dumas, tornerà in un nuovo, colossale adattamento cinematografico. Come anticipano ile il poster appena svelati, EvaGarrel saranno i protagonisti del primo dei due lungometraggi che completeranno il racconto, entrambi diretti da Martin Bourboulon, I Tre- D'Artagnan. Evasi ...

Il trailer de I tre moschettieri: D'Artagnan, da aprile al cinema Eva Green, Louis Garrell e Vincent Cassel sono le star di I Tre Moschettieri - D'Artagnan, adattamento in due parti del classico di Dumas di cui sono stati svelati poster e trailer italiano.Si tratterà della prima parte di un dittico che adatterà il celebre romanzo di Alexandre Dumas più volte portato al cinema.