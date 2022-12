I Red Hot Chili Peppers in concerto in Italia

ROMA - L'acclamata rock bandChili Peppers annuncia oggi il tour 2023, a supporto dei due album numero uno nelle classifiche americane usciti nel 2022 'Unlimited Love' e 'Return of the Dream Canteen'. La tappa italiana ...Chili Peppers hanno annunciato il tour 2023, a supporto dei due album pubblicati quest'anno: "Unlimited Love" ( leggi qui la recensione ) e "Return of the Dream Canteen" ( leggi qui la ...Tiscali libera l’amore per la musica e porta i suoi clienti agli IDAYS di Milano al concerto dei Red Hot Chili Peppers. Grazie alla collaborazione con Live Nation, i clienti Tiscali che ne faranno ...ROMA – L’acclamata rock band Red Hot Chili Peppers annuncia oggi il tour 2023, a supporto dei due album numero uno nelle classifiche americane usciti nel 2022 ‘Unlimited Love‘ e ‘Return of the Dream ...