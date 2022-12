I pagamenti elettronici in Italia | l’evoluzione della legge e il balletto delle sanzioni

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Da Monti a Draghi, passando per Renzi e arrivando fino a Meloni. La storianormativana sull’obbligo – relativo agli esercenti – di accettareattraverso lo strumento del POS (i cosiddetti “”) è molto complessa e ricca di colpi di ostacoli che ne hanno ritardato l’applicazione. E ora, con le decisioni che sembrano esser state prese (questo è quanto previsto dal testo dalladi Bilancio 2023 approvato dal Consiglio dei Ministri e che ora sarà al vaglio del Parlamento), sembra essere molto concreto il rischio di una nuova revisione. Soprattutto per quel che riguarda la soglia minima soggetta all’applicazione(erelative). LEGGI ANCHE > Gli ...

C'è inoltre evidenza che l'uso di, permettendo il tracciamento delle transazioni, ridurrebbe l'evasione fiscale". Quanto agli oneri per iil dirigente di ...riducono evasione fiscale' - Bocciata per Bankitalia anche l'idea di alzare la soglia massima di uso del denaro contante a cinquemila euro. Una misura che è stata affiancata ...“Quella dei 60 euro è indicativa, per me può essere anche più bassa. C’è ovviamente un’interlocuzione con la Commissione Ue, perché il tema del pagamento elettronico è fra gli obiettivi del Pnrr, ...Dalla comparsa del concetto, relativo solamente ai bancomat, sotto il governo Monti fino alle ultime decisioni che l'esecutivo guidato Meloni sembra intenzionato a prendere ...