I messaggi di Antonella Clerici ed Emma per gli auguri di compleanno a Maria De Filippi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Dall’entusiasmo per il bosco di E’ sempre mezzogiorno addobbato per le feste di Natalepassa all’allegria per gliDe. Oggi è il 5 dicembre, mancano 25 giorni al Natale, la gioia dellaè immensa, domani sarà il suoma questa è la giornata di una delle colleghe che ammira di più. La conduttrice mostra il calendario dell’Avvento, è un calendario al contrario, aggiunge le stelline, niente da aprire e scoprire. Ricorda la data e poistupisce molti con gliDe. Quasi ogni giorno ricorda ildi un personaggio famoso ma alla Deriserva un ...