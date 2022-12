I Jalisse non mollano | “Scartati di nuovo | ci proveremo fino al 2040”

...Mac'è problema fino al 2040 noi continuiamo a provarci e anche l'anno prossimo presenteremo un nostro nuovo brano". A parlare, ospiti di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, i, al secolo ...Il duo ha commentato sui social l'ennesimo 'no' ricevuto: da quando hanno vinto nel 1997sono più riusciti a partecipare al Festival Anche al Festival di Sanremo 2023ci saranno. Isono stati esclusi per la 26esima volta consecutiva in quello che è diventato quasi un tormentone ogni volta che si avvicina l'annuncio dei Big in gara. Il duo ha commentato ...E anche questa volta niente da fare per i Jalisse. Non c’è il duo, coppia artistica e nella vita, lo storico gruppo che da oltre 25 anni sogna di potersi esibire in gara sul palco del Teatro Ariston d ...Nel giorno in cui Amadeus annuncia l’elenco dei partecipanti alla 73esima edizione del Festival, i Jalisse fanno sapere che anche quest’anno avevano proposto una canzone al direttore artistico, e anch ...