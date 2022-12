I Goonies | un fan ha acquistato la casa del film per una cifra monstre!

TGCOM

Per Fedez non è una novità dato che i suoiricorderanno la tintura mostrata in anteprima sui ... la loro collaborazione è davvero 'Poetica' VENDUTA '', le immagini dell'iconica casa in ......Sandi Preston aveva acquistato la proprietà nel 2001 e si è sempre dimostrata accogliente con i... Leggi Anche I protagonisti de 'I' si riuniscono in streaming per i 35 anni del film IL FILM ... "I Goonies", un fan acquista l'iconica casa del film The agent for the Victorian home featured in the The Goonies film in Oregon says the likely new owner is a fan of the movie about friendships and treasure hunting, and he promises to protect the site.Scott Real Estate ha dichiarato che la vendita della casa de "I Goonies" dovrebbe concludersi a metà gennaio ... la proprietà nel 2001 e si è sempre dimostrata accogliente con i fan del film, ...