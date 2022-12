I 5 film horror preferiti di Jenna Ortega | la Mercoledì della serie Netflix

Leggi su screenworld

(Di lunedì 5 dicembre 2022)ha rivelato i suoi 5. L’attrice è nota in primo luogo per aver recitato inda record difirmata da Tim Burton. La giovanissima interprete vanta, tra l’altro, un buon curriculum legato al genere, avendo recitato in Oltre i confini del male – Insidious 2, La babysitter – Killer Queen, Scream, Studio 666 e X: A SexyStory. Di seguito la lista dei 5di: Non entrate in quella casa Insidious Possession The VVitch Persona Come riportato da Rotten Tomatoes, sono eccellenti le sceltedi...