Horner sull' uscita dalla Ferrari di Binotto | ' Sorpreso? Non proprio'

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Nella sua storia in Formula 1 cominciata nel 2005, la Red Bull non ha mai cambiato il team principal. In quel ruolo, la scuderia di Milton Keynes ha sempre presentato Christian, abile sia ...

Di quest'ultimo si cerca ancora il successore, che però di sicuro non sarà Christian. Abbonati per continuare a leggere Questo è un contenuto riservato agli abbonati. Hai letto tutti gli ......esterne che però non avrebbero gradito il passaggio a Maranello - è il caso dei vari Seidl e... responsabile attività sportive GT della Ferrari, piace ma è attualmente concentrato'...In casa Ferrari persistono molte voci e indiscrezioni sul nome del nuovo team principal che avrà l’incarico di risollevare la Scuderia di Maranello, ancor più dopo le recenti dimissioni di Mattia ...Al momento sono solamente voci quelle che circolano sul possibile sostituto dell’ingegnere italiano ... Attenzione anche a Christian Horner, attuale team principal della rivale Red Bull, per cui ...