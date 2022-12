ilGiornale.it

...di idioti avrebbero avutoa valicare". Non è tutto. Lonesome "era così ignorante che anche il pensiero più insignificante che gli passava per il cervello gli sembrava unacosì ...Insomma, ce n'è per tutti e il pubblico si sente già perso senza il consueto appuntamento con Tu sì que vales, ma niente: basterà aspettare il prossimo anno per rivedere la giuria più ... "Ho paura...". La rivelazione della Fagnani su Sanremo La mitica Cristina D'Avena si è sfogata alle Iene, raccontando dei pregiudizi che l'hanno afflitta per anni, nonostante sia stata un punto di riferimento per l'infanzia di una generazione, con le sigl ...Antonino Spinalbese avrebbe avuto il Covid nella Casa del GF Vip, ad inizio novembre, ma non sarebbe stato isolato ...