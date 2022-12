Harry e Meghan sparano a raffica sulla Famiglia Reale | un trailer dopo l’altro

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Nella giornata di oggi Netflix ha condiviso un nuovoche anticipa altri contenuti del documentario del principee della moglieMarkle. Solo qualche giorno fa la coppia aveva condiviso il primissimo teaser che aveva già anticipato i contenuti bomba contro la. Oggi si possono aggiungere altri tasselli a questo quadro fatto di senso di rivalsa personale. Il gigante dello streaming ha anche ufficializzato le date della messa in onda. Il primo episodio del documentario di, infatti, sarà disponibile a partire da questo giovedì 8 dicembre. Le altre puntate, invece, debutteranno sul piccolo schermo il 15 dicembre, giorno in cui lasarà impegnata a promuovere il concerto di ...

Settimana scorsa Netflix ha diffuso il teaser del nuovo documentario realizzato da. I fan hanno passato in rassegna ogni singolo fotogramma. E sono emerse tante curiosità, bugie e polemicheNuovo trailer, nuove rivelazioni . A solo tre giorni dall'uscita della docuserie- in arrivo su Netflix tra l'8 e il 15 dicembre, divisa in due volumi da tre episodi ciascuno - è uscito sui social un breve video teaser che fa crescere ulteriormente l'attesa. "È ... Harry e Meghan Markle, si dimette la presidente della loro azienda Nuovo trailer, nuove rivelazioni. A solo tre giorni dall’uscita della docuserie Harry & Meghan \- [in arrivo su Netflix tra l’8 e il 15 dicembre,](https://www ...Nel trailer del documentario “Harry & Meghan”, diffuso da Netflix lo scorso 1° dicembre, compare un’immagine che sta facendo discutere e che, secondo alcuni, racconterebbe già da sola un retroscena ...