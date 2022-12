“Hanno deciso così” Flavio Insinna lo comunica all’amato pubblico de l’Eredità

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 dicembre 2022)cambia orario, lo sfogo di. La trasmissione delle partite dei campionati mondiali di calcio in Qatar ha stravolto il palinsesto della Rai e anche delle altre reti. Molti sono stati i programmi costretti a fermarsi, come Ore 14 ma anche la fiction Il Paradiso delle Signore stoppato fino al 12 dicembre. Anche Mediaset hadi sospendere ad esempio il doppio appuntamento del GF Vip per evitare la concorrenza delle gare. Anche Ballando con le Stelle ha dovuto modificare il proprio orario e anche il giorno. Il programma di Milly Carlucci è andato in onda sabato 26 novembre alle 22:05 e poi venerdì 2 dicembre allo stesso orario. Insomma parecchi cambiamenti che in qualche caso non sono stati accettati con serenità come quando Milo Infante ha ammesso: “Abbiamo una cosa da dirvi che a noi non ...