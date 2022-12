Guerra Ucraina | Tajani | “Condivido parole Papa su brutalità dei militari russi”

RaiNews

Non è chiaro chi abbia lanciato l'attacco, anche se esso sembra essere collegato allain corso in. In parallelo, il giornale russo Izvestija ha riportato che tra le "vittime" dell'...Un invito a riprendere la trattativa diplomatica per risolvere lainarriva ancora una volta da Papa Francesco nella prefazione al libro "Un'enciclica sulla pace in". Bergoglio scrive che lainè blasfema e non la si può in ... Razzi russi contro impianti energetici di Zaporizhzhia. Sumy colpita 64 volte in 24 ore - Peskov: non riconosceremo il price cap e ci sarà la nostra risposta - Peskov: non riconosceremo il price cap e ci sarà la nostra risposta Entrano in vigore le misure restrittive su cui i governi europei si sono accordati nel sesto e ottavo pacchetto di sanzioni contro la Russia: il divieto di importare greggio russo via mare (con eccezi ...Il procuratore generale di Kiev Andriy Kostin ha denunciato un ”drastico aumento” dell’uso della violenza sessuale da parte dei soldati russi come arma di guerra in Ucraina. Secondo quanto ha spiegato ...