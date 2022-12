Guerra Russia-Ucraina | morti e blackout per i raid russi Putin sul ponte di Crimea | “Abbiamo 21 milioni di volontari” Razzo caduto in Moldavia

RaiNews

Il portavoce del Cio, Mark Adams , si è espresso in merito alla possibilità di revocare le sanzioni imposte ae Bielorussia , per via dellain Ucraina . Queste le sue parole: 'Ora non è il momento di revocare le sanzioni contro russi o bielorussi. Le sanzioni rimangono saldamente in vigore'. ...Due attacchi in profondità sul proprio territorio quali non si erano mai visti dall'inizio dell'operazione militare in Ucraina: laoggi si è scoperta vulnerabile, con i droni di Kiev arrivati a colpire due basi di bombardieri strategici a centinaia di chilometri dai propri confini. Ai raid, che hanno provocato tre morti e ... Missili russi contro l'Ucraina: 2 morti a Zaporizhzhia. Razzo caduto in Moldavia. Putin va in Crimea - Blackout d'emergenza in tutto Paese per attacchi russi - Blackout d'emergenza in tutto Paese per attacchi russi L’Ucraina ha liberato circa il 54% del massimo territorio occupato dalle forze russe dopo l’invasione del 24 febbraio scorso. Lo scrive ...La notizia riportata dal Wall Street Journal: cosa hanno fatto gli Stati Uniti per evitare l'escalation nella guerra ...