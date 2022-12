Guerra | giorno di fuoco Droni ucraini su scali in Russia Putin torna in Crimea

RaiNews

- 'Abbiamo un esercito di 21 milioni di volontari civili' ha detto Putin. Molte le regioni senza acqua né luce anche se Kiev replica: abbiamo intercettato quasi tutti i missili russiSi tratta di condannati a morte per 'contro Dio' e 'corruzione sulla Terra', due capi d'... a due giorni dal 7 dicembre, quando in Iran si festeggia il 'dello studente' e il presidente ... Missili russi contro l'Ucraina: 2 morti a Zaporizhzhia. Razzo caduto in Moldavia. Putin va in Crimea - Blackout d'emergenza in tutto Paese per attacchi russi - Blackout d'emergenza in tutto Paese per attacchi russi Gustav è uno dei cani salvati dall'orrore della guerra in Ucraina. Ha 6 anni e proviene dal canile di Borodjanka nel quale si trovavano 500 cani: ne sono sopravvissuti poco ...Rilasciato nelle ultime ore un nuovo promo in cui il principe parla di “giochi sporchi” all’interno di Buckingham Palace e altri protagonisti usano termini come “odio” e “razzismo” nei confronti di Ma ...