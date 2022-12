Guerra di condominio | coppia di ucraini minaccia una famiglia russa | “Tornate da Putin”

Leggi su tpi

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Unadi fidanzatiha scatenato una vera e propriadicontro una. È successo a Cattolica, in provincia di Rimini, dove fra i due nuclei familiari sono volate parole pesanti e minacce fino a dover arrivare, come scrive il Corriere di Romagna, davanti a un giudice con le accuse di minacce aggravate e danneggiamento. Secondo l’accusa si sarebbero verificati una serie continua di screzi da parte degliper infastidire la: parcheggiare nel posto riservato, i bisogni del cane negli spazi comuni, feste e cene rumorose per disturbare la quiete serale. E ancora insulti e offese, dispetti, la colla nella serratura. Una situazione degenerata da quandoha ...