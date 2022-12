La Gazzetta dello Sport

I Nuggets (14 - 9) non riescono a trovare nessuna risposta difensiva alla performance stellare di Alvarado. Il portoricano è devastante dalla lunga ...I Nuggets (14 - 9) non riescono a trovare nessuna risposta difensiva alla performance stellare di Alvarado. Il portoricano è devastante dalla lunga ... Guarda i 32 punti di Jokic contro New Orleans Molto soddisfatto coach Cagnardi che esalta la prestazione difensiva della squadra e l'atteggiamento messo in campo dall'inizio alla fine ...MARCIA TRIONFALE Un parziale di 11-0 in avvio di ultimo periodo con, all’interno, cinque punti in successione di Parks ed una ... Per nostra abitudine, non guardiamo mai alla classifica. Una squadra ...