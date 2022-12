Gruppo Toyota | dall’elettrone al futuro | “Il nemico è il carbonio | non i sistemi di propulsione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 dicembre 2022)elettrifica sempre di più, ma non rinnega i propri principi: “Carbon is enemy, not any particular powertrain (ilè il, non una particolare)”, informa ripetutamente il costruttore attraverso il display che campeggia dietro al palco sul quale si succedono gli oratori che animano il Kenshiki Forum 2022 di Bruxelles. Per ridurre le emissioni, secondo il costruttore non esiste “la” soluzione, bensì “una” soluzione per ogni situazione. L’idrogeno, sia per iFuel Cell sia come carburante, è un’opzione valida: non solo per i veicoli industriali (il 77% delle merci in Europa si sposta su gomma e per fare il pieno di energia a Tir elettrici sono necessari un tempo dieci volte superiore rispetto ad veicolo a gasolio e rete e infrastrutture decisamente più potenti), ma ...