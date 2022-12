Grande Fratello Vip 7 | giorno 77 | commenti al live

Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Giocattoli ne avevo parecchi ma la mia attenzione andava ai modellini di suo, belli, lucenti, molto più grandi delle macchinine che mio padre mi comprava ogni sabato mattina. A ...... nell'aula magna gremita di allievi e docenti, si succederanno relatori ditalento in arrivo ... Salvatore Salvo, della Pizzeria Salvo a Napoli, insieme alFrancesco, ... Grande Fratello Vip anticipazioni della diretta di stasera, in attesa della Rivoluzione del 2023 Puntata infuocata al Grande Fratello Vip: un concorrente deve lasciare la Casa Dopo sette giorni d’attesa torna l’appuntamento con Alfonso ...Ancora una tragedia sulle strade della Costiera Amalfitana. A Praiano per l'esattezza, dove in seguito allo scontro tra uno scooter e una moto di grossa cilindrata ha perso la vita un 35enne ...