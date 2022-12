Governo | Meloni | ' Italia mosaico su cui valorizzare appartenenza nazionale'

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "L'è undi territori dalle potenzialità straordinarie: ogni territorio può contare su energie e risorse che meritano di essere conosciute, valorizzate e messe in rete. Noi dobbiamo essere consapevoli di questo patrimonio per rafforzare eil sentimento di: è un legame identitario, culturale, economico, sociale che è nostro compito rafforzare nella attività quotidiana che svogliamo declinandolo nelle politiche e nelle scelte che siamo chiamati a fare ogni giorno e che investono temi molto concreti a partire dalle infrastrutture, la sicurezza, la transizione ecologica, digitale, le politiche sociali e di welfare, il sostegno alla famiglia e alla natalità". Così il premier Giorgiaintervenendo in ...

Migranti, Piantedosi: 'Immigrazione Causa di degrado nelle città' Il ministro dell'Interno Piantedosi sottolinea l'importanza del contrasto dela guidadell'immigrazione clandestina e per farlo torna sulla vicenda del deputato di Sinistra Italiana e Verdi finito al centro della bufera. ' Soumahoro Di solito - spiega ......'vuole favorire l'attuazione' dell'autonomia differenziata 'in tempi rapidi, in un quadro più ampio di riforme per rafforzare e ammodernare l'assetto stato'. Ciò, ha dichiarato Giorgia,...Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo a "L'Italia delle Regioni ... non per creare disparità tra i cittadini». «L'auspicio del Governo è che l'autonomia ...Per il governo Meloni arriva la bocciatura della Banca d’Italia sulla manovra. Proprio sul cavallo di battaglia di Giorgia Meloni in campagna elettorale, ...