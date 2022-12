(Di lunedì 5 dicembre 2022) "Sin dall'inizio del suo mandato, ilè in trattativa con la controparte britannica" per la restituzione dei fregi del, ma "queste discussioni sono in una fase preliminare e siamo ...

Agenzia ANSA

... ma "queste discussioni sono in una fase preliminare e siamo lontani da un accordo finale", ha dichiarato il portavoce delYannis Economou, durante un incontro con la stampa. Lunedì ...Ilè determinato a mettere al centro dell'agenda europea la questione dei flussi migratori ... Nei giorni scorsi Piantedosi ha incontrato il ministroper la sicurezza dei cittadini, ... Governo greco, lontani da accordo finale su marmi Partenone - Europa La nave Geo Barents, dell’ong Medici senza Frontiere, ha soccorso 74 persone migranti, tra cui diversi bambini, che si trovavano nel mar Mediterraneo a bordo di un gommone in condizioni precarie: eran ...ATENE, 05 DIC - "Sin dall'inizio del suo mandato, il governo è in trattativa con la controparte britannica" per la restituzione dei fregi del Partenone, ma "queste discussioni sono in una fase prelimi ...