Gli impacchi naturali che restituiscono idratazione alla pelle secca

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Le temperature rigide dell’inverno possono mettere a dura prova la barriera idrolipidica della nostra cute, rendendola piùe disidratata del solito. Durante i periodi caratterizzati da freddo, vento, poca luce solare, infatti, il normale ricambio cellulare rallenta con conseguente “fuga” dell’acqua dbarriera cornea, anche e soprattutto per una modificazione dei lipidi cutanei sia in quantità che in qualità. Così laappare disidratata e spesso pruriginosa. Le soluzioni? Può offrircele la natura. Con alimenti che spesso abbiamo in casa, è possibile realizzare deglilenitivi e idratanti che ci aiuteranno a prenderci cura di viso e corpo in questa stagione dell’anno. Impacco di quark Il quark è un classico tra i rimedi casalinghi per la. Lo sanno bene ...