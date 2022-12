Gli anarchici seminano il panico a Torino | aggressione di gruppo al barista | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tensione adurante il corteo degliper chiedere la liberazione di Alfredo Cospito. Gli attivisti si sono mossi dal presidio davanti a Palazzo di Giustizia, dove si stava svolgendo l'udienza d'appello. Sono stati accesi dei fumogeni e fatte esplodere bombe carta. Untitolare di un locale in via Principi d'Acaja è stato aggredito a calci e pugni da una quindicina di persone, dopo aver chiesto ai dimostranti di non imbrattare i muri dell'esercizio, come racconta lui stesso a LaPresse. In aula il procuratore generale Francesco Saluzzo ha chiesto l'ergastolo per Cospito per l'attentato alla scuola allievi dei carabinieri di Fossano (Cuneo), del 2006.