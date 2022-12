Giulia Salemi come farà? Una nuova concorrente legata a lei al GF VIP 7

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Nessuno se lo aspettava, eppure potrebbe accadere davvero. Al Grande Fratello Vip 7 starebbe per arrivare una super vippona legatissima a. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Lo scoop sullasuper ospite del Grande Fratello Vip 7 Alessandro Rosica ha lanciato un super scoop sul reality show di Canale 5. L’esporto di gossip dà per certa la notizia di un nuovo ingresso. Si tratta di Fariba Tehrani, la mamma di. Exde L’Isola dei Famosi, sessantenne molto peperina, è una donna che non le manda mai a dire e ha sempre affrontato tutti gli scontri in modo forte e diretto. Secondo Rosica si troverebbe già in quarantena. La vippona dal canto suo non ha smentito ancora la notizia, né tantomeno la figlia, mentre ...