Giornata mondiale del suolo | la WWF l’ancia l’allarme | troppo cemento!

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 5 dicembre 2022) In Italia si perdono 2 metri quadri dial secondo, nonostante questo elemento rappresenti un fattore importantissimo per il mantenimento degli ecosistemi e per la vita dell’uomo in generale.è lanciato dal WWF attraverso il Rapporto ISPRA 2022, diffuso in occasione delladel, che ricorre il 5 dicembre. Come riporta il dossier, in Italia abbiamo perso 19 ettari dial giorno durante il 2021. Parliamo del dato più alto registrato negli ultimi 10 anni. Ad oggi nel nostro Paese abbiamo 21.500 chilometri quadrati dicementificato. Solo gli edifici occupano 5.400 chilometri quadrati, ovvero una superficie pari all’intera Liguria. La predita delincide anche sui disastri ambientali. Dal Rapporto ...