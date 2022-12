Giornata mondiale del suolo | i rischi della cementificazione | tra disastri e dipendenza

Due metri quadri al secondo, 19 ettari al giorno. Sono i numeri del consumo di suolo in Italia nel 2021, ......a meta', con gli investitori che effettuano operazioni di piccolo cabotaggio, in vista della chiusura del 2022. Intanto i mercati si interrogano sull'andamento dell'economia, che ...05 dic - Borse europee in cerca di direzione a meta' giornata, con gli investitori che effettuano operazioni di piccolo cabotaggio, in vista della chiusura del 2022. Intanto i mercati si interrogano ...Una full immersion di solo calcio della durata di circa dieci giorni. Tra stadi avveniristici sparsi in pochi chilometri quadrati di distanza e il sogno di alzare il trofeo più ambito di ...