Giappone Croazia | la “sfida” di Nela a Mitoma

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Sebino, ex giocatore della Roma al commento tecnico Rai in, ha “to” il giocatore delDopo tante polemiche sul commento tecnico delle telecronache Rai, va segnalata la grande ironia di Sebinodurante. L’ex giocatore della Roma, dopo avere ascoltato il racconto delseautore di una tesi sul dribbling per laurearsi in scienze motorie, ha detto «Ti aspetto». Una battuta che sembrava ispirata dal suo essere stato un duro difensore, perciò ha immediatamente specificato: «Ti aspetto nel senso che voglio vederti all’opera. Dove vado io?». Al momento dei rigorisi è ricordato degli studi di ...

Sebino Nela, ex giocatore della Roma al commento tecnico Rai in, ha 'sfidato' il giocatore delMitoma Dopo tante polemiche sul commento tecnico delle telecronache Rai, va segnalata la grande ironia di Sebino Nela durante- ...aprono oggi le danze con i croati decisamente favoriti. Gli esperti vedono il successo di Kramaric e compagni a 2,10 contro il 3,90 dei nipponici mentre si scende a 3,25 per il ...AL WAKRAH (QATAR) - La Croazia vince ai calci di rigore dopo l'1-1 nei tempi supplementari contro il Giappone nell'ottavo finora più equilibrato dei Mondiali in Qatar. Decisivo il gol dell'atalantino ...Finisce il sogno qatariota del Giappone, è la Croazia a vincere il match valido per gli ottavi di finale e si prende di diritto l’accesso ai quarti. Qualificazione che arriva al ...