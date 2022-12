GF Vip | Edoardo e Antonella Fiordelisi in crisi? Chiesta squalifica per Micol

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ennesima lite traDonnamaria eal GF Vip. La coppia ha discusso ancora una volta per problemi legati alla gelosia e all'invidia. L'influencer ha rinfacciato al fidanzato di parlare troppo della sua ex compagna; lui, invece, continua a tirare in ballo la vicinanza trae Antonino Spinalbese. L'assistente di Forum, il programma condotto da Barbara Palombelli, ha minacciato anche di abbandonare il reality show. Parole, solo parole, che si porta via il vento:non aprirà mai la porta rossa della Casa di Cinecittà per andarsene via. In uno sfogo con Luciano Punzo ha dichiarato: “Vi giuro che se potessi tornare a casa me ne andrei adesso. Non sto bene qua dentro. Cosa non mi fa stare bene? Queste cose con lei, le sue cavolate. Sempre le stesse cose le stesse ...