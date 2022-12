GF Vip | Antonino Spinalbese stasera abbandonerà la Casa | parla lo staff

(Di lunedì 5 dicembre 2022) La notizia è di quelle che vanno prese con le pinze: nel corso della puntata in diretta di, lunedì 5 dicembre 2022,potrebbe lasciare il Grande Fratello Vip 7. A dare la notizia sui social è stata una fanpage dell’hairstylist gestita da una sua amica. Quest’ultima si spinge oltre nel rivelare i motivi per cui l’ex di Belen Rodriguez comunicherà ad Alfonso Signorini di volersene andare. Ma nel caso, come la metterebbe con la penale? GF Vip 2022,lascia la? La pagina Instagram in questione, “Official”, ha scritto tra le story queste parole: “definitivamente ladel Grande Fratello ...

Ormai qualunque cosa accade all'interno della casa del Grande Fratellodiventa argomento di discussione per giorni, per cui la ' storiella ' traSpinalbese e Oriana Marzoli ,che sembrerebbe ormai agli sgoccioli, è stata in questi giorni al centro di numerose ...Spinalbese criticato da Edoardo Donnamaria al GfSpinalbese è finito nel mirino di Edoardo Donnamaria . Il motivo Al giovane concorrente romano della settima edizione del ...“Mega spoiler per il GF Vip di questa sera con Alfonso Signorini…Le anticipazioni sul GF Vip stasera…Spoiler numero uno: sorpresa per Antonino…Arriveranno le sue sorelle…” La conduttrice di Mattino ...Selvaggia Lucarelli non ci sarà nella prossima edizione di Ballando con le Stelle La giornalista ormai stanca delle tante polemiche minaccia provvedimenti legali e lo fa attraverso i ...