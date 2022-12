GF Vip 7 | spuntano i nomi di tre presunti nuovi ingressi

Novella 2000

... Merlino si sarebbe affidata al manager Lucio Presta per passare a Mediaset, senza contare che pare che 'ci sia anche un problema in termini di contratti mai chiusi tra La7' e l'agente dei. "...Oriana ha picchiato Antonino al GFi video Secondo alcuni utenti di Twitter, Oriana avrebbe utilizzato metodi aggressivi nei confronti di Antonino perché voleva stare nel letto al suo ... GF Vip, sputano i nomi di tre presunti nuovi ingressi Nella Casa del GF Vip 7 potrebbero arrivare tre nuovi concorrenti. Sul web spuntano i nomi dei presunti vipponi ...C'è qualcosa che non torna nel video pubblicato ieri da Ilary Blasi. La conduttrice dell'Isola dei Famosi ha infatti postato sui social quello che poteva sembrare ...