(Di lunedì 5 dicembre 2022) Due studentesse di 13 e 14 anni sono rimaste gravemente ferite dopo essere state aggredite da un uomo armato in unain. A riportare la notizia è stata laonline, aggiungendo – inoltre – che l’aggressione è avvenuta intorno alle 7.30 del mattino, proprio mentre le duesi stavano recando anella cittadini di Illerkirchberg, a sud di Ulm, nel Baden-Wuertteberg. I testimoni hanno subito chiamato i soccorsi e la polizia locale che, intervenuta sul luogo dell’aggressione, ha fatto sapere di aver arrestato il responsabile, rifugiatosi – dopo l’– in un centro di accoglienza per rifugiati a poca distanza dall’istituto scolastico. Dai primi accertamenti, riporta il sito online tedesco, non è ancora chiaro il movente, né l’arma utilizzata ...

Due studentesse di 13 e 14 anni sono rimaste gravemente ferite dopo essere state aggredite da un uomo armato in una scuola in. A riportare la notizia è stata la Bild online , aggiungendo - inoltre - che l'aggressione è avvenuta intorno alle 7.30 del mattino, proprio mentre le due ragazze si stavano recando a scuola ...... "" sostituita oggi dalla Repubblica Popolare della Cina. Il sistema internazionale sta ... Il periodo di cooperazione e comprensione reciproca iniziato con la riunificazione dellaè finito.Paura a scuola in Germania: un uomo armato di coltello ha sferrato un attacco in una scuola, ferendo almeno due ragazzine in modo grave. In base a quanto riportato da La Repubblica, la vicenda è ...Un uomo armato di coltello ha sferrato un attacco in una scuola in Germania, ferendo almeno due ragazzine in modo grave. Ô accaduto a Illerkirchberg, a sud di Ulm, nel ...