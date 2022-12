Genoa-SudTirol | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Momento molto delicato per i rossoblù a secco di vittorie da due mesi, mentre gli ospiti continuano nel loro sorprendente cammino.si giocherà giovedi 8 dicembre 2022 alle ore 15 presso lo stadio Marassi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I liguri sono sempre al terzo posto con 23 punti, ma l’andamento delle ultime giornate dice tutt’altro. Nelle ultime cinque partite sono arrivate tre sconfitte e due pareggi che hanno messo in serio pericolo la posizione del tecnico Blessin. Urge una sterzata per rimettersi in carreggiata verso la promozione in Serie A Tutt’altro clima si respira tra i tirolesi che si stanno conferendo matricola terribile. Non perdono da tre mesi e nell’ultimo turno sono stati ...