Gasperini si racconta alla città di Grugliasco | conferenza LIVE

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Le dichiarazioni fatte dall’allenatore dell’Atalanta Gian Pierodurante l’evento svolto nella suaNatale () Oggi si teneva l’eventoscuola 66 Martiri didedicato al “Fair Play”, e come ospite era presente l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero: nato proprio in quella, dove svelerà il progetto del campo da calcetto che esso donerà ai suoi concittadini. Ecco le parole riportate in esclusiva da CalcioNews24. «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» L'articolo proviene da Calcio News 24.