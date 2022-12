Gas | la tregua è finita E il conto sale ancora 1 714 euro all’anno

... a chi estraenaturali e a chi produce, distribuisce o commercia prodotti petroliferi; Per gli ... È stata introdotta la tassazione delle criptovalute ; È stata prevista unafiscale che ...Un lavoro che non conosce soste né, anche considerando il fatto che, in tutta la provincia, ... Ci sono i soccorsi alle persone e agli animali, le chiamate quando si verificano fughe di, gli ...Cresce la bolletta gas per le famiglie ancora in tutela. Dopo il calo del mese di ottobre (-12,9%), in base all'andamento del mercato all'ingrosso italiano per la famiglia tipo a novembre si registra ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...