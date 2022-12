Fury contro i grandi del passato | come finirebbe?

...colpi di Tyson. Al "Tottenham Stadium" The Gipsy King ha conservato la cintura WBC dei Pesi Massimi al termine di un match duro, protrattosi oltre il previsto ma sostanzialmente dominato,...E adesso, cheChisora ha collezionato la 33esima vittoria su 34 incontri (pari l'unico match non vinto), può pensare alla sfida che tutti vogliono: "La gente me l'ha chiesto per tutta la ...Il titolare della cintura Wbc ha confermato il titolo nel match combattuto allo stadio del Tottenham, davanti a 60mila spettatori.Tyson Fury ha affermato che sarebbe interessato ad affrontare sia Jake Paul che suo fratello Logan Paul sui ring della WWE in futuro.